VNG-voorzitter Dijksma blij met winst 'constructieve partijen'

DEN HAAG (ANP) - Voorzitter Sharon Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is blij dat bij de verkiezingen "constructieve partijen flink gewonnen hebben". Dat zei ze maandag tijdens de Willem Drees-lezing in Den Haag, waarin ze ook waarschuwde voor politieke leiders met "makkelijke verhalen, simpele oplossingen en (hun) dwangmatige focus op het hier en nu".

De Utrechtse burgemeester zei als VNG-voorzitter te snakken "naar een kabinet waar de gemeenten gewoon goede zaken mee kunnen doen". Nederland heeft volgens de oud-PvdA-staatssecretaris behoefte "aan een kabinet dat aan de slag gaat en doorbraken forceert".

Dijksma herhaalde haar wens nog voor de kerst "een stabiel en constructief meerderheidskabinet" te willen. "Dat zijn we als politiek en bestuur aan elkaar en aan onze inwoners verplicht." Volgens haar moet het volgende kabinet "leiderschap tonen en richting wijzen. Ons land heeft richting nodig, want we lijden onder de huidige stilstand. Ons land heeft zuurstof nodig, want anders stikken we in de polarisatie."

De lezing wordt sinds 1990 gehouden om de aandacht levendig te houden voor de betekenis van Drees voor de verzorgingsstaat. PvdA'er Drees was tussen 1948 en 1958 premier van Nederland.