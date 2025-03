Vogelgriep op boerderij met 27.000 kalkoenen in Gelderse Putten

PUTTEN (ANP) - Op een kalkoenboerderij in het Gelderse Putten is vogelgriep vastgesteld. Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur meldt dat alle 27.000 dieren worden geruimd om verspreiding van het virus te voorkomen.

In een straal van 3 kilometer liggen nog twaalf andere pluimveebedrijven. Bij deze bedrijven moet worden getest op vogelgriep. Binnen een straal van 10 kilometer, maar buiten de 3-kilometerzone, liggen 62 pluimveeboerderijen. Voor deze bedrijven geldt een vervoersverbod. Er mogen geen vogels, eieren en andere materialen van het terrein worden vervoerd. Dat moet verspreiding van het virus voorkomen.

Er geldt al een landelijke ophokplicht voor pluimvee sinds vorig jaar november ook in Putten vogelgriep werd vastgesteld op een bedrijf. Sindsdien is het virus op meerdere plekken door het land vastgesteld. Recent nog in het Friese Idsegahuizum en net over de grens in België.