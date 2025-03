Derde landen mogen wel investeren in EU-defensie, maar niet lenen

BRUSSEL (ANP) - Leveranciers van defensiematerieel buiten de EU, zoals de VS, Groot-Brittannië en Turkije, mogen samen met EU-landen investeren in defensie voor de Europese Unie, maar komen niet in aanmerking voor een lening van de Europese Commissie. Alleen lidstaten kunnen een aanvraag indienen voor een lening uit de pot van 150 miljard euro van de Commissie voor extra defensie-uitgaven. Dat staat in de woensdag gepresenteerde defensieplannen van de Europese Commissie.

"Leveranciers moeten zijn gevestigd in de Europese Unie of in Noorwegen of Oekraïne", lichtte Eurocommissaris Andrius Kubilius (Defensie) woensdag op een persconferentie toe. Derde landen kunnen wel contracten met EU-lidstaten afsluiten als ze een vestiging hebben in de EU en na een speciale screening, voegde hij daaraan toe. De lidstaten die samen met een niet-EU land willen investeren, kunnen wel een lening aanvragen.

Ook kunnen bilaterale deals worden gesloten tussen bijvoorbeeld de Europese Unie en Groot-Brittannië als het aankomt op defensie. Dat is nieuw, zei de commissaris. "Dat opent dus alle mogelijkheden voor verschillende opties. We sluiten niemand uit."