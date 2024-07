Vogelgriep vastgesteld in plaats vlak over de Duitse grens

BAD BENTHEIM (ANP) - Op een pluimveebedrijf in de Duitse plaats Bad Bentheim, net over de grens bij Oldenzaal, is vogelgriep vastgesteld. Het gaat om een besmetting met het type H7 van de vogelgriep. "Sinds 2003 is er geen uitbraak met een hoogpathogene variant van dit serotype voorgekomen zo dicht bij Nederland", zegt het Nederlandse ministerie van LVVN. "Dit is een nieuwe ontwikkeling." Er zijn nu geen aanwijzingen dat deze variant circuleert in wilde vogels.

Twee Nederlandse pluimveebedrijven liggen in een zone van 3 kilometer rond het besmette Duitse bedrijf. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert deze bedrijven.

Verder mogen er in een gebied binnen 10 kilometer van het besmette pluimveebedrijf geen pluimvee en eieren vervoerd worden. Ook geldt er een verbod op de afvoer van mest en vogels, gebruikt strooisel en andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met vogels.

De Duitse autoriteiten voeren bij het besmette bedrijf een zogeheten traceringsonderzoek uit, waarbij bekeken wordt welke contacten er zijn geweest tussen dat bedrijf en andere bedrijven.