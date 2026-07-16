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Vogels leggen recordaantal eieren voor camera's Beleef de Lente

Samenleving
door anp
donderdag, 16 juli 2026 om 12:00
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ZEIST (ANP) - Dit broedseizoen is voor de camera's van Beleef de Lente, waarmee mensen in vogelnesten door het hele land kunnen kijken, een recordaantal van 88 eieren gelegd. Vorig jaar ging het om 77 eieren. Iets meer dan de helft vloog uit, meldt Vogelbescherming Nederland donderdag. Er werden dertien soorten vogels gevolgd en er was een vijvercamera die in Zeeland een natuurlijke tuinvijver filmde.
Zo'n 1 miljoen kijkers hebben dit seizoen de broedende vogels online gezien. De eerste eieren kwamen van zeearenden in Nationaal Park De Alde Feanen, in Friesland. Daar vlogen twee gezonde jongen uit. Ook de bosuilen kenden een goed seizoen met vier uitgevlogen jongen. Volgens Vogelbescherming Nederland was de koolmees favoriet met tien eieren en negen gezonde kuikens.
Dit jaar is ook het complete broedseizoen van de tapuit op Texel gevolgd. Dit was de eerste keer dat het hele broedproces van de karakteristieke duinvogel van balts tot uitvliegen, live te zien was.
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