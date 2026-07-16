Netanyahu niet naar VS om uitstel uitvaart senator Graham

JERUZALEM (ANP/RTR) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zal dit weekend niet afreizen naar de VS, zo maakte zijn kantoor bekend. Netanyahu zou daar de uitvaart van de onlangs overleden conservatieve senator Lindsey Graham bijwonen, maar die is uitgesteld tot het eind van de maand.

Onderdeel van Netanyahu's reis moest ook een bezoek aan president Donald Trump worden, al werd die ontmoeting vooralsnog niet officieel aangekondigd. The Jerusalem Post schreef eerder dat verwacht werd dat Netanyahu enkele dagen in de VS zou blijven.

Analisten zagen in de uitvaart van Graham een excuus voor Netanyahu om af te reizen naar de VS, zijn eerste Amerikaanse bezoek sinds het begin van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Ondanks de sterk gecoördineerde aanvallen tegen dat land sinds begin februari zijn Trump en Netanyahu op verschillende vlakken oneens inzake de oorlog. Zo koppelt Iran een vredesakkoord met de Amerikanen aan een bestand in Libanon, maar weigert Israël daar vooralsnog te vertrekken.