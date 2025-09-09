ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meer dan twintig doden door luchtaanval op regio Donetsk

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 12:07
anp090925090 1
KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat Rusland een dodelijke luchtaanval heeft uitgevoerd op de deels bezette regio Donetsk. Daarbij zijn meer dan twintig mensen gedood, aldus Zelensky op sociale media.
Hij spreekt van een barbaars bombardement op inwoners van een nederzetting op het platteland. "Dergelijke Russische aanvallen mogen niet zonder een passende reactie van de wereld blijven", meent Zelensky. Hij roept de wereld op tot "krachtige maatregelen" om Rusland te dwingen te stoppen met de oorlog.
De Amerikaanse president Donald Trump heeft recent pogingen gedaan om de oorlog te beëindigen, bijvoorbeeld door de Russische president Vladimir Poetin te ontmoeten. Trump liet afgelopen weekend weten dat hij bereid is de druk op Rusland op te voeren met sancties. De Europese Unie werkt in samenwerking met de Verenigde Staten aan een volgend sanctiepakket.
Vorig artikel

Vakbonden bij KLM: staken is het uiterste middel

Volgend artikel

Vogels passen trek aan op vroege lente, maar daar zit grens aan

POPULAIR NIEUWS

download (8)

Don Lemon: “Trump is zieker dan het Witte Huis doet voorkomen”

145340906_m

Bizar: hartaanvallen zijn misschien 'besmettelijk'. Dit is hoe dat kan

IMG_2436

Deze kenmerken bepalen of iemand 'sexy' is

248377490_m

Kinderen die vaker deze voeding eten, hebben mogelijk gezondere ogen

VWH-DermNetNZ-Panniculitis-01-76febbb615f4442988c74db6a46187ba

Vroege signalen aan je handen dat er iets mis is met de alvleesklier

Schermafbeelding 2025-09-09 103900

B&B Vol liefde: is Illya helemaal gek geworden?