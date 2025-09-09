Meer dan twintig doden door luchtaanval op regio Donetsk

KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldt dat Rusland een dodelijke luchtaanval heeft uitgevoerd op de deels bezette regio Donetsk. Daarbij zijn meer dan twintig mensen gedood, aldus Zelensky op sociale media.

Hij spreekt van een barbaars bombardement op inwoners van een nederzetting op het platteland. "Dergelijke Russische aanvallen mogen niet zonder een passende reactie van de wereld blijven", meent Zelensky. Hij roept de wereld op tot "krachtige maatregelen" om Rusland te dwingen te stoppen met de oorlog.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft recent pogingen gedaan om de oorlog te beëindigen, bijvoorbeeld door de Russische president Vladimir Poetin te ontmoeten. Trump liet afgelopen weekend weten dat hij bereid is de druk op Rusland op te voeren met sancties. De Europese Unie werkt in samenwerking met de Verenigde Staten aan een volgend sanctiepakket.