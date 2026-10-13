Volgend jaar meer geneeskundestudenten, maar minder dan geraamd

DEN HAAG (ANP) - Vanaf volgend studiejaar is er plek voor 66 extra geneeskundestudenten. Daarmee draait het kabinet een eerdere verlaging van het aantal opleidingsplekken terug. In totaal is er vanaf 2027 plek voor 3050 studenten, momenteel zijn het er 2984. Het Capaciteitsorgaan adviseerde 3330 plekken.

Het Capaciteitsorgaan kwam tot dat getal omdat voor het eerst niet alleen is gekeken naar het aantal in te vullen vervolgopleidingen, "maar ook naar de behoefte aan de inzet van basisartsen in de praktijk die door de jaren heen is ontstaan".

Minister Rianne Letschert (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) schrijft in een Kamerbrief dat het kabinet het belang van genoeg basisartsen ziet, maar neemt het advies van het Capaciteitsorgaan dus deels over. Letschert benadrukt dat het orgaan zelf aangeeft dat het om een richtinggevende raming gaat vanwege de nieuwe visie en dat dit "veel onzekerheden" met zich meebrengt.

Mondhygiënisten

Ook is er vanaf studiejaar 2027/2028 plek voor 28 extra mondhygiënisten in opleiding. Daarmee volgt het kabinet het advies van het Capaciteitsorgaan en komt het totaal op 381. Letschert ziet daarentegen "geen mogelijkheden" om meer tandartsen op te leiden. Het orgaan kwam op een getal van 368 uit, momenteel zijn er 279 plekken. Maar dat gaat dus niet gebeuren, omdat dit "zeer kostbaar" is.

Het kabinet volgt het Capaciteitsorgaan wat betreft de opleidingen tot verpleegkundig specialisten en physician assistant, die daarmee komend studiejaar groeien. Maandag maakte zorgminister Mirjam Sterk (CDA) al bekend het aantal opleidingsplekken voor gz-psychologen te verhogen.