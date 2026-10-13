ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Volgend jaar meer geneeskundestudenten, maar minder dan geraamd

Samenleving
door anp
anp131026099 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Vanaf volgend studiejaar is er plek voor 66 extra geneeskundestudenten. Daarmee draait het kabinet een eerdere verlaging van het aantal opleidingsplekken terug. In totaal is er vanaf 2027 plek voor 3050 studenten, momenteel zijn het er 2984. Het Capaciteitsorgaan adviseerde 3330 plekken.
Het Capaciteitsorgaan kwam tot dat getal omdat voor het eerst niet alleen is gekeken naar het aantal in te vullen vervolgopleidingen, "maar ook naar de behoefte aan de inzet van basisartsen in de praktijk die door de jaren heen is ontstaan".
Minister Rianne Letschert (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) schrijft in een Kamerbrief dat het kabinet het belang van genoeg basisartsen ziet, maar neemt het advies van het Capaciteitsorgaan dus deels over. Letschert benadrukt dat het orgaan zelf aangeeft dat het om een richtinggevende raming gaat vanwege de nieuwe visie en dat dit "veel onzekerheden" met zich meebrengt.
Mondhygiënisten
Ook is er vanaf studiejaar 2027/2028 plek voor 28 extra mondhygiënisten in opleiding. Daarmee volgt het kabinet het advies van het Capaciteitsorgaan en komt het totaal op 381. Letschert ziet daarentegen "geen mogelijkheden" om meer tandartsen op te leiden. Het orgaan kwam op een getal van 368 uit, momenteel zijn er 279 plekken. Maar dat gaat dus niet gebeuren, omdat dit "zeer kostbaar" is.
Het kabinet volgt het Capaciteitsorgaan wat betreft de opleidingen tot verpleegkundig specialisten en physician assistant, die daarmee komend studiejaar groeien. Maandag maakte zorgminister Mirjam Sterk (CDA) al bekend het aantal opleidingsplekken voor gz-psychologen te verhogen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-10-13 om 06.36.49

Peildatum 1 januari: deze vier geldzaken regel je beter nog in december

Toyota-of-Irving_Apple-CarPlay_Android-Auto_ls1

Koppel je je telefoon aan je auto? (Android Auto en Apple CarPlay) De AIVD legt uit waarom je dat beter niet zomaar doet

IMG_4991

Zet je de thermostaat 's nachts op 15 graden? Met een warmtepomp of vloerverwarming kan dat je juist geld kosten

218578136_m

Deense hartprofessor komt met simpel advies om hoge bloeddruk te verlagen

Prof.Willett1

Dit is wat de beroemdste voedingsexpert ter wereld (81, Harvard) elke dag eet

shutterstock_2638780423

Ouders die hun kinderen op papier schenken, kunnen dat voordeel kwijtraken: alleen de VVD ligt nog dwars

Loading