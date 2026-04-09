Winsten op Wall Street door zicht op gesprekken Israël en Libanon

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag opnieuw met winsten de handel uitgegaan. De beursdag begon nog met verliezen. Maar die werden in de loop van de sessie weggewerkt, nadat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu had verklaard dat Israël wil beginnen met onderhandelingen met Libanon. Daardoor hebben beleggers meer hoop gekregen dat het staakt-het-vuren in het Midden-Oosten zal standhouden.

De Dow-Jonesindex steeg 0,6 procent tot 48.185,80 punten. De brede S&P 500 won 0,6 procent tot 6824,66 punten en techbeurs Nasdaq kreeg er 0,8 procent bij op 22.822,42 punten. De wapenstilstand in het Midden-Oosten zorgde woensdag ook al voor opluchting op Wall Street. De belangrijkste graadmeters stegen toen tot bijna 3 procent.

"Voor de markt doet weinig anders ertoe dan de duurzaamheid van het staakt-het-vuren, het scheepvaartvolume door de Straat van Hormuz en uiteindelijk of er een echte permanente deal wordt gesloten", zei een deskundige van de firma Janus Henderson tegen persbureau Bloomberg.

Olieprijzen

De olieprijzen liepen wel weer verder op. Amerikaanse olie werd ruim 4 procent duurder en een vat Brent, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, ging bijna 2 procent in prijs omhoog. Beide werden nog wel op minder dan 100 dollar per vat verhandeld.

Olieconcern Chevron hoorde niettemin bij de verliezers, met een koersverlies van ruim 1 procent. Chevron zei dat zijn productie in het eerste kwartaal met wel 6 procent daalde, deels door de oorlog in het Midden-Oosten. Eerder deze week kwam branchegenoot ExxonMobil (min 0,8 procent) al met een vergelijkbaar bericht.

Cijfers Amerikaanse economie

Inmiddels is duidelijk dat aanvallen op Saudische energiefaciliteiten de olieproductiecapaciteit van Saudi-Arabië met ongeveer 600.000 vaten per dag hebben verminderd en de doorvoer van de Oost-West-pijplijn met zo'n 700.000 vaten per dag. Die cijfers heeft het Saudische staatspersbureau naar buiten gebracht.

Amazon won juist bijna 6 procent aan beurswaarde. Topman Andy Jassy verklaarde dat zijn bedrijf overweegt om zijn chips van de interne chipactiviteiten ook te gaan verkopen aan andere bedrijven. De topman zei dat de chiptak een jaaromzet van 50 miljard dollar zou kunnen hebben als het een zelfstandig bedrijf was dat halfgeleiders verkocht aan AWS-klanten en andere externe partijen.

Beleggers verwerkten ook bijgewerkte cijfers over de Amerikaanse economie. Die blijkt in de laatste maanden van vorig jaar bij nader inzien in een langzamer tempo gegroeid dan eerder gemeld.