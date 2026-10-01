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Volgende week woensdag eerste gesprek kabinet en sociale partners

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Volgende week woensdag vindt een eerste gesprek plaats tussen het kabinet en de sociale partners, laat een woordvoerder van minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken, D66) weten. Het gesprek is mogelijk geworden omdat het kabinet een miljardenbezuiniging op uitkeringen heeft geschrapt. Dat was een harde eis van de vakbonden.
Het gesprek vindt plaats op het Catshuis. Daar zijn namens het kabinet naast Vijlbrief ook premier Rob Jetten, minister Thierry Aartsen (Werk en Participatie, VVD) en Heleen Herbert (Economische Zaken, CDA) bij. Van de sociale partners komen FNV, CNV, VCP, VNO-NCW, MKB en LTO langs, aldus de woordvoerder.
Het is een startgesprek over een mogelijk sociaal akkoord. Het kabinet hoopt dat vakbonden en werkgevers tot een akkoord kunnen komen dat zal leiden tot een grote besparing. Het kabinet wil tot een hervorming van de sociale zekerheid komen omdat die niet meer houdbaar zou zijn.
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