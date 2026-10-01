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Handelschef: EU wil gecoördineerde aanpak met VS over dieselprijs

Economie
door anp
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BRUSSEL (ANP/RTR/AFP) - Eurocommissaris Maroš Šefčovič (Handel) heeft met de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer gesproken over de krappe dieselvoorraden en hoge prijzen. Daarbij gaf hij aan dat Europa streeft naar een gecoördineerde aanpak om de prijzen te verlagen.
Tegenover verslaggevers zei Šefčovič dat het onverwacht zou zijn als de exporten van diesel beperkt zouden worden. Een dergelijke stap zou bovendien schadelijke consequenties hebben voor de economische prestaties van Europa.
Persbureau Reuters meldde eerder dat de regering-Trump Frankrijk en Duitsland heeft verteld dat de VS de export van Amerikaanse diesel kunnen beperken als zij de brandstof niet vrijgeven uit hun strategische reserves. De VS willen dat de dieselvoorraden worden vrijgegeven in de hoop de prijs omlaag te krijgen.
De Verenigde Staten hebben Europa opgeroepen om met Washington samen te werken. Dat zou "in het beste belang van Europa zijn", aldus een Amerikaanse functionaris tegen persbureau AFP.
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