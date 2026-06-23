Zoveel verdient het cabinepersoneel bij KLM, Transavia en EasyJet – en zó groot is het gat met de piloten

Als de salarissen van piloten in het nieuws komen, vliegen de bedragen al snel richting de top van de inkomenspiramide. In de media duiken voorbeelden op van KLM -gezagvoerders die aan de bovenkant van de schaal richting 338.000 euro per jaar gaan, terwijl cabinepersoneel in een heel andere salariswereld zit

Dat maakt de vraag relevant wat de mensen in de cabine eigenlijk verdienen bij KLM, Transavia en EasyJet. Openbare berichtgeving laat zien dat de luchtvaartsector vaak sterk wordt beoordeeld op hiërarchie, status en zichtbare inkomensverschillen, wat dit onderwerp aantrekkelijk maakt voor een breed publiek.

Wat verdient cabinepersoneel?

Cabinepersoneel verdient doorgaans een basissalaris met daarbovenop toeslagen voor onregelmatige diensten, overnachtingen en operationele inzet. Bij netwerkmaatschappijen ligt het niveau meestal hoger dan bij prijsvechters, terwijl de kloof met piloten in alle gevallen fors blijft.

De bedragen hieronder zijn indicatieve bandbreedtes, gebaseerd op openbare berichtgeving en gangbare inschattingen per functieniveau. Ze zijn bedoeld als journalistieke orde van grootte, omdat feitelijke inkomsten per medewerker verschillen door dienstjaren, rooster, toesteltype, standplaats en toeslagen

Maatschappij Functie Start bruto p/jr (incl. toeslagen bandbreedte) Na ±10 jaar p/jr (incl. toeslagen bandbreedte) Top schaal / senior p/jr (incl. toeslagen bandbreedte) KLM Cabin attendant (junior) €28.000 – €38.000 €38.000 – €48.000 – KLM Purser / senior cabin €40.000 – €50.000 €50.000 – €65.000 €65.000 – €80.000 KLM Co‑piloot €70.000 – €110.000 €110.000 – €160.000 €160.000 – €190.000 KLM Gezagvoerder long‑haul €150.000 – €200.000 €200.000 – €280.000 €280.000 – €340.000+ Transavia Cabin attendant (junior) €24.000 – €32.000 €32.000 – €40.000 €40.000 – €45.000 Transavia Purser / senior cabin €35.000 – €42.000 €42.000 – €55.000 €55.000 – €65.000 Transavia Co‑piloot €55.000 – €85.000 €85.000 – €120.000 €120.000 – €140.000 Transavia Gezagvoerder €110.000 – €150.000 €150.000 – €190.000 €190.000 – €230.000 EasyJet Cabin attendant (junior) €22.000 – €30.000 €30.000 – €36.000 €36.000 – €40.000 EasyJet Purser / senior cabin €32.000 – €38.000 €38.000 – €45.000 €45.000 – €52.000 EasyJet Co‑piloot €50.000 – €75.000 €75.000 – €100.000 €100.000 – €120.000 EasyJet Gezagvoerder €90.000 – €130.000 €130.000 – €170.000 €170.000 – €200.000

De tabel laat zien dat cabinepersoneel meestal uitkomt op een inkomen rond modaal tot iets daarboven, terwijl piloten al vroeg in hun loopbaan ver boven dat niveau kunnen uitkomen. Vooral bij KLM kan het verschil tussen een junior medewerker in de cabine en een gezagvoerder aan de top van de schaal oplopen tot enkele tonnen per jaar.

KLM: grootste kloof zichtbaar

Bij KLM is de loonladder het steilst. Een cabin attendant of purser verdient daar een degelijk middeninkomen, maar een gezagvoerder op intercontinentale vluchten kan doorgroeien naar een bedrag dat vele malen hoger ligt dan dat van de collega’s in de cabine.

Juist daarom trekt KLM in dit soort verhalen veel aandacht: het merk is bekend, de salarissen zijn hoog en de tegenstelling tussen zichtbare service en onzichtbare topinkomens is scherp. Die combinatie van status, nieuwsgierigheid en vermeende ongelijkheid blijkt online vaak goed te werken.

ransavia en EasyJet: lager niveau, zelfde patroon

Bij Transavia en EasyJet liggen de salarissen over de hele linie lager, wat past bij het low-costmodel en de scherpere kostenstructuur. Toch verandert dat weinig aan het basispatroon: ook daar verdienen piloten veel meer dan cabinepersoneel, ondanks de operationele druk en veiligheidsverantwoordelijkheid van de crew in de cabine.

Voor jonge werknemers is cabinewerk vaak aantrekkelijk door reizen, flexibiliteit en internationale dynamiek. Financieel blijft het echter meestal een middeninkomen, terwijl de cockpitfuncties doorgroeien naar salarissen die daar ver bovenuit steken.

Waarom die kloof zo groot is

Luchtvaartmaatschappijen wijzen op drie klassieke verklaringen voor het verschil. De verantwoordelijkheid van piloten is groter, de opleiding duurt langer en de arbeidsmarkt voor ervaren cockpitpersoneel is krapper dan die voor cabinefuncties

Tegelijk wijzen vakbonden en personeel geregeld op de hoge werkdruk in de cabine, zeker bij vertragingen, volle toestellen en medische incidenten. Daardoor blijft het debat over beloning niet alleen een technisch cao-verhaal, maar ook een bredere discussie over waardering, zichtbaarheid en ongelijkheid op de werkvloer.