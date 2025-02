'Volkert van der G stak slachthuizen in brand'

Volkert van der G. zit volgens oud-AIVD'er Berrie Hanselman mogelijk achter een aantal brandstichtingen bij slachthuizen en transporteurs van pluimvee in de tweede helft van de jaren negentig. Dat schrijft het AD.

De latere moordenaar van Pim Fortuyn zou de drijvende kracht kunnen zijn geweest achter dierenactiegroep Rode Haan, vermoedt de inlichtingenman. De geboren Achterhoeker hield decennialang voor binnenlandse veiligheidsdienst AIVD extreemlinks in de gaten. Hij promoveerde in januari op dit onderwerp aan de Universiteit Leiden.

Rode Haan stak tientallen vrachtwagens van pluimveetransporteurs in brand in onder meer Barneveld en Putten en een slachthuis in Dedemsvaart. Met vele miljoenen guldens aan schade tot gevolg. De brandaanslagen waren mede voor de BVD (voorloper van de AIVD) reden om structureel onderzoek te doen naar dierenrechtenactivisme.

Rode Haan leek volgens Hanselman "overtuigd van de noodzaak tot geweld". In korte brieven in plakletters aan persbureau ANP en aan regionale kranten werden de aanslagen opgeëist. "Zolang het geweld tegen weerloze dieren doorgaat, zal de Haan de strijd voortzetten", zo stond in een brief aan de Zwolse Courant (nu Stentor).