Or Prijsvrij/ D-reizen beticht Duitse eigenaar van tegenwerking

DEN BOSCH (ANP) - De ondernemingsraad van Prijsvrij/D-Reizen zegt dat het bedrijf wordt gedwarsboomd door zijn grootste aandeelhouder, het Duitse winkel- en vakantieconcern REWE. In een brief die is gedeeld met media beschuldigen ze REWE ervan het bestuur van de Nederlandse reisaanbieder actief "tegen- en naar buiten" te werken.

Or-leden Jori Pallada en Bianca van den Boogaard willen met de brief aan de raad van commissarissen van REWE aandacht vragen voor hun zorgen. "We willen niet kwijtraken wat we in al die jaren hebben opgebouwd als hecht team. Die cultuur komt deels door ons management. Inmenging is wat ons betreft niet goed voor het bedrijf", zegt Pallada.

Tussen Prijsvrij-oprichter Marc van Deursen en meerderheidsaandeelhouder REWE speelt al langer een conflict dat tot rechtszaken leidde. Dat gaat onder meer over afspraken die ze maakten over de verkoop van het hele bedrijf. Ook is Van Deursen boos dat de Duitsers een concurrent op de Nederlandse markt hebben gezet, Apollo Reizen.