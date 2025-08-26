Volt zet klimaat bovenaan verkiezingsprogramma

DEN HAAG (ANP) - Klimaat staat bovenaan het concept-verkiezingsprogramma dat Volt dinsdag heeft gepresenteerd. Europese eenwording krijgt daarmee een minder prominente plek in het programma. De partij investeert in technologische ontwikkelingen en duurzame industrie en laat vervuilende bedrijven daarvoor betalen.

'Doe iets nieuws', luidt de titel, hoewel veel van de plannen ook in het partijprogramma van twee jaar geleden stonden. Zo wil Volt nog steeds een basisinkomen, een klimaatneutraal Nederland in 2040 en een verbod op korteafstandsvluchten die fossiele brandstoffen gebruiken. Een netwerk van hogesnelheidstreinen moet Europese steden met elkaar verbinden.

Bij de vorige verkiezingen wilde Volt kijken of de staalproductie van Tata Steel naar Noord-Zweden verplaatst kan worden. Nu schrijft de partij: "Tata Steel moet zo snel mogelijk sluiten." Op de plek van de staalfabriek moeten duurzame bedrijven en woningen komen.

Europees leger

Volt is tegen referenda die wetten kunnen tegenhouden en wil een permanent burgerberaad waarmee inwoners kunnen meepraten. De Tweede Kamer moet groeien van 150 naar 250 leden, vindt de partij. "Een grotere Tweede Kamer is nodig om de wetgevende en controlerende taak van de Tweede Kamer te versterken, en vooral om de taak van volksvertegenwoordiging beter te vervullen."

Waar Volt in aanloop naar de verkiezingen in 2023 nog pleitte voor gezamenlijke defensie-inkopen en een "Europese Rapid Response Force", wil de partij nu een Europees leger. "Een pijler binnen de NAVO, onder democratische controle van het Europees Parlement en geleid door een verantwoordelijke commissaris."

Dertig landen

Volgens lijsttrekker Laurens Dassen zijn de ideeën uit het programma aangedragen door partijleden in heel Europa. "Wij hebben politieke pioniers een megafoon gegeven en gezegd: als er nog geen meerderheid voor is, dan gaan wij die meerderheid overtuigen," aldus de partijleider tijdens de presentatie van het verkiezingsprogramma.

Volt is een Europese politieke beweging die in meer dan dertig landen actief is. Sinds 2021 is de partij ook vertegenwoordigd in de Nederlandse Tweede Kamer. Bij de vorige verkiezingen haalde de partij twee zetels.