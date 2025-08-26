ECONOMIE
Werkgroep veiligheidsgaranties Oekraïne bespreekt bijdrage VS

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 11:03
HELSINKI/KYIV (ANP/RTR) - Bij het jongste overleg over veiligheidsgaranties voor Oekraïne is de Amerikaanse bijdrage daaraan besproken, zei de Finse president. Ook Polen, dat eerst nog ontbrak, is inmiddels aangeschoven.
Sinds het bezoek van de leiders van Oekraïne en een aantal belangrijke Europese bondgenoten aan het Witte Huis werken de VS met deze landen aan zogenoemde veiligheidsgaranties. Die moeten Oekraïne tegen Rusland beschermen als de strijd wordt gestaakt. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio hield maandag een videovergadering met zijn collega's van het VK, Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Finland en Oekraïne.
Oekraïne heeft "herhaald dat veiligheidsgaranties concreet, bindend en effectief moeten zijn", zei buitenlandminister Andri Sybiha dinsdag op X. Voorop zou moeten staan dat het Oekraïense leger zelf zo sterk mogelijk wordt gemaakt.
Amerikaanse ruggensteun is cruciaal voor veel Europese landen voor ze een rol in de bescherming van Oekraïne aandurven.
