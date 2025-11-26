Burgemeesters: aanpak van vrouwengeweld begint met erover praten

DEN HAAG (ANP) - De aanpak van geweld tegen vrouwen en meisjes begint door erover te praten. Dat concludeerden enkele Zuid-Hollandse burgemeesters op een bijeenkomst op het provinciehuis in Den Haag in het kader van de internationale campagne Orange the World, die aandacht vraagt voor vrouwengeweld.

"Je kunt overal lampen ophangen en de bosjes kortwieken, maar dat is ook niet de oplossing", zei burgemeester Tjarda Struik van Leiderdorp. "We moeten de cultuur veranderen en met elkaar bespreken hoe we zorgen dat vrouwen zich veilig voelen."

Diverse partijen uit de Zuid-Hollandse politiek hadden onder anderen burgemeesters en gemeenteraadsleden uitgenodigd om hierover te praten. "We moeten met elkaar de bewustwording vergroten door taboes te doorbreken", zei burgemeester Harriët Westerdijk van Krimpen aan den IJssel, die vertelde dat ze "tot op de dag van vandaag" het openbaar vervoer mijdt omdat ze in haar jeugd in de metro vaak werd lastiggevallen.