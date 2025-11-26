ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Burgemeesters: aanpak van vrouwengeweld begint met erover praten

Samenleving
door anp
woensdag, 26 november 2025 om 10:06
anp261125087 1
DEN HAAG (ANP) - De aanpak van geweld tegen vrouwen en meisjes begint door erover te praten. Dat concludeerden enkele Zuid-Hollandse burgemeesters op een bijeenkomst op het provinciehuis in Den Haag in het kader van de internationale campagne Orange the World, die aandacht vraagt voor vrouwengeweld.
"Je kunt overal lampen ophangen en de bosjes kortwieken, maar dat is ook niet de oplossing", zei burgemeester Tjarda Struik van Leiderdorp. "We moeten de cultuur veranderen en met elkaar bespreken hoe we zorgen dat vrouwen zich veilig voelen."
Diverse partijen uit de Zuid-Hollandse politiek hadden onder anderen burgemeesters en gemeenteraadsleden uitgenodigd om hierover te praten. "We moeten met elkaar de bewustwording vergroten door taboes te doorbreken", zei burgemeester Harriët Westerdijk van Krimpen aan den IJssel, die vertelde dat ze "tot op de dag van vandaag" het openbaar vervoer mijdt omdat ze in haar jeugd in de metro vaak werd lastiggevallen.
loading

POPULAIR NIEUWS

205547382 l

Verouder je langzamer als je deze bloedgroep hebt?

ANP-327079024

'Throning’: de datingtrend waar je vooral jezelf mee saboteert

138746725_m

Deze voedingsmiddelen maken je écht gelukkig

generated-image

Georganiseerd & actief? Deze werkgewoonte verlengt je leven

overleden epstein beschuldigd van kindermisbruik wie was hij

Je kunt nu door de inbox van Jeffrey Epstein scrollen alsof het jouw Gmail is

ANP-490701499

Koffie staat in de schijf van vijf: "Het vermindert het risico op hart- en vaatziekten en bepaalde soorten kanker"

Loading