Von der Leyen heeft Rutte gesproken over uitkomst EU-top

BRUSSEL (ANP) - Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte geïnformeerd over de uitkomst van de EU-top van donderdag, meldt ze vrijdag op X. Daarin werden 26 van de 27 lidstaten het eens over steun aan Oekraïne, Hongarije stemde niet in. Wel werden alle 27 lidstaten het eens dat Von der Leyen haar plan om honderden miljarden voor defensie-uitgaven beschikbaar te stellen, verder mag uitwerken.

In haar plan, Rearm Europe, stelt Von der Leyen voor om 800 miljard euro beschikbaar te stellen voor defensie via leningen en het oprekken van begrotingsnormen. Volgens de voorzitter komt het plan overeen met de wensen van de NAVO, doordat het mogelijkheden biedt om te investeren in militair materieel, "van lucht- en raketverdediging tot cyberoorlogvoering". "Daarmee versterkt het zowel Europa's defensie als het trans-Atlantische partnerschap", aldus Von der Leyen.

De Amerikaanse president Donald Trump zei donderdag andere NAVO-lidstaten niet militair te willen bijstaan als ze niet genoeg bijdragen. Hij wil al langere tijd dat NAVO-lidstaten meer gaan betalen aan defensie dan de in 2014 afgesproken 2 procent van het bruto binnenlands product.