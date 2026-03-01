ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Von der Leyen: Iran moet nucleaire raketprogramma stopzetten

Samenleving
door anp
zondag, 01 maart 2026 om 16:41
anp010326148 1
BRUSSEL (ANP) - De Iraanse militaire nucleaire en ballistische raketprogramma's moeten worden stopgezet, schrijft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zondagmiddag op X. Ook moet een einde komen aan de "destabiliserende acties in de lucht, op land en op zee", schrijft ze na een telefoongesprek met de emir van Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani.
"Het risico op verdere escalatie is reëel", schrijft ze verder. Een geloofwaardige omslag in Iran is volgens Von der Leyen dringend nodig. "Een transitie die de stabiliteit herstelt en de weg vrijmaakt voor een duurzame oplossing." Die moet "de democratische aspiraties van het dappere Iraanse volk weerspiegelen en ondersteunen".
Samen met Saudi-Arabië zal de EU nauw samenwerken "om de spanningen te verminderen en de regionale stabiliteit te waarborgen", schreef de politica daarna op X. Dit deed ze nadat ze de Saudische machthebber, kroonprins Mohammed bin Salman, telefonisch had gesproken.
loading

POPULAIR NIEUWS

gandr-collage (2)

De Opperste Leider is dood: dat verandert alles

image+(1)

Waarom bent u deze oorlog begonnen, mr. President?

gandr-collage (1)

De VS grepen sinds 1945 in in vele tientallen landen. Die landen werden daar zelden beter van

ANP-546522873

Enorme studie onthult geheim voor een gezond hart. En het is niet minder vet of koolhydraten eten

174653685_m

Dit is een opmerkelijke eigenschap van bescheiden mensen

anp010326105 1

Britse minister: ook Iraanse raketten richting Cyprus waargenomen

Loading