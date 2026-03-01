Von der Leyen: Iran moet nucleaire raketprogramma stopzetten

BRUSSEL (ANP) - De Iraanse militaire nucleaire en ballistische raketprogramma's moeten worden stopgezet, schrijft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie zondagmiddag op X. Ook moet een einde komen aan de "destabiliserende acties in de lucht, op land en op zee", schrijft ze na een telefoongesprek met de emir van Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani.

"Het risico op verdere escalatie is reëel", schrijft ze verder. Een geloofwaardige omslag in Iran is volgens Von der Leyen dringend nodig. "Een transitie die de stabiliteit herstelt en de weg vrijmaakt voor een duurzame oplossing." Die moet "de democratische aspiraties van het dappere Iraanse volk weerspiegelen en ondersteunen".

Samen met Saudi-Arabië zal de EU nauw samenwerken "om de spanningen te verminderen en de regionale stabiliteit te waarborgen", schreef de politica daarna op X. Dit deed ze nadat ze de Saudische machthebber, kroonprins Mohammed bin Salman, telefonisch had gesproken.