Von der Leyen: samenwerking met VS belangrijk voor vrede Oekraïne

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 19:38
BRUSSEL (ANP) - Een sterke transatlantische samenwerking is nodig om tot vrede in Oekraïne te komen, schrijft voorzitter Ursula von der Leyen op X. Dat zei ze dinsdag na een videoconferentie met de zogenoemde coalitie van bereidwilligen, waar ook de Amerikaanse minister Marco Rubio (Buitenlandse Zaken) aan meedeed.
Samenwerking tussen de EU en de VS levert resultaten op, zei de politica. De gecoördineerde sancties die ze aan Rusland hebben opgelegd "beperken de middelen die Rusland heeft om een agressieoorlog te voeren".
De EU zal Oekraïne bij de komende onderhandelingen "trouw blijven steunen", schrijft ze. Extra geld voor Oekraïne is daarbij een centraal punt, inclusief het gebruik van bevroren Russische tegoeden, voegt ze daaraan toe.
"Druk is de enige taal die Rusland verstaat. Daarom blijven we die druk opvoeren totdat er een oprechte bereidheid is om een geloofwaardig pad naar vrede te bewandelen."
