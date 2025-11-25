ECONOMIE
Trump: heel dicht bij vredesdeal Oekraïne

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 19:33
WASHINGTON (ANP/AFP) - De Verenigde Staten zijn "heel dicht" bij een deal met Oekraïne en Rusland over het beëindigen van hun oorlog, zei president Donald Trump tijdens een evenement in het Witte Huis. "We gaan er komen."
De onderhandelingen over de oorlog zijn de afgelopen dagen in een stroomversnelling geraakt. Vorige week werd via media bekend dat de VS een 28-puntenplan hadden opgesteld. Sindsdien wordt intensief op hoog niveau overlegd over hoe de oorlog moet eindigen.
Oekraïne moet volgens het uitgelekte plan grote concessies doen. Na overleg tussen de VS, Oekraïne en Europese bondgenoten zondag in Zwitserland zijn wijzigingen aangebracht. De laatste versie is "aanzienlijk beter" voor Oekraïne, aldus een Oekraïense functionaris.
