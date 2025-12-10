Von der Leyen: strijd opvoeren tegen migrantensmokkelaars

BRUSSEL (ANP) - De gezamenlijke strijd tegen smokkelaars van migranten moet worden opgevoerd, zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Smokkelaars moet het werk onmogelijk worden gemaakt, waarmee de levens van duizenden mensen worden gered. Woensdag wordt in Brussel een blauwdruk bekrachtigd om smokkelaars de pas af te snijden. Belangrijk onderdeel van de aanpak is het voorkomen dat migranten veel geld moeten betalen aan smokkelaars, om vervolgens een levensgevaarlijke tocht over zee of land te maken, zei Von der Leyen.

"We willen illegale reizen voorkomen", zei de politica.

Daarnaast moet het verdienmodel van de smokkelaars worden aangepakt. Europa wil onder meer sancties opleggen aan betrapte smokkelaars. "We willen de bezittingen van de smokkelaars kunnen bevriezen om hun financiële basis te vernietigen", zei Von der Leyen op de internationale conferentie van de mondiale alliantie ter bestrijding van mensensmokkel.