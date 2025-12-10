ECONOMIE
FIS laat eerste skiërs uit Rusland en Belarus weer deelnemen

Sport
door anp
woensdag, 10 december 2025 om 13:49
OBERHOFEN AM THUNERSEE (ANP/AFP) - Negen skiërs uit Rusland en Belarus hebben van de internationale skifederatie FIS toestemming gekregen om zich te mogen kwalificeren voor de Olympische Spelen in Milaan en Cortina. De skiërs nemen deel onder neutrale vlag.
De bekendste van de negen skiërs zijn freestyleskiester Hanna Hoeskova uit Belarus, die bij de Spelen van Pyeongchang 2018 goud won op aerials en de Russin Anastasia Tatalina, die in 2021 wereldkampioen Big Air werd. In totaal gaat het om zes Belarussen en drie Russen.
De FIS had eerder per stemming besloten dat Russen en Belarussen niet welkom waren, ook niet als neutrale sporters. De skibonden van beide landen gingen tegen dat besluit in beroep bij sporttribunaal CAS en werden in het gelijk gesteld.
