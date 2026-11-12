Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Von der Leyen: vóór EU-top voorstel steun Oekraïne en sancties

Samenleving
door anp
anp121126104 1
Volg ons op Google Nieuws
DUBLIN (ANP) - De Europese Commissie komt voor de volgende EU-top eind november met voorstellen voor het 22e sanctiepakket tegen Rusland en voor financiële steun aan Oekraïne. Dat laat voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen weten in Dublin, waar ze aanwezig is bij een bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap.
Het is nog onduidelijk wat er in het nieuwe sanctiepakket komt. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft gezegd volgend jaar een tekort te hebben van 70 miljard euro. De EU maakt volgend jaar al 45 miljard euro over uit een eerder toegezegde lening, maar er is alsnog een gat in de Oekraïense begroting.
"Wij zullen Oekraïne blijven steunen, zowel in tijden van oorlog als in tijden van vrede", zei ze verder.
Zelensky is zelf ook aanwezig in Dublin. Hij praat donderdagavond met de Amerikaanse onderhandelaars Jared Kushner en Steve Witkoff in Ierland over de lopende vredesbesprekingen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Een tv aan de muur in een gezellige woonkamer toont een raster van kleurige zendertegels, met een afstandsbediening op de salontafel op de voorgrond

Kijk je tv via Ziggo? Deze zenders verdwijnen op 15 december en 1 januari

gandr-collage (3)

Niet één, maar twee affaires: Nvidia-baas was er druk mee

68 procent aow leeftijd stijgt te snel1559017694

Krijg je in 2027 bijna 14 procent meer ABP-pensioen? Boven €46.577 inkomen lever je van elke extra euro ook 15 cent ouderenkorting in

Natte bladeren rond de afvoer van een plat dak met een plas regenwater.

Regent het volgende week elke dag? Een kort open raam haalt dan meestal vocht uit huis, niet erin

Een jonge vrouw maakt een foto met een analoge camera op straat.

Waarom verlangt Gen Z zo naar een verleden dat ze zelf nooit heeft meegemaakt?

Een vrouw in haar woonkamer houdt haar handen tegen haar oren en kijkt naar de muur met de buren.

Last van je buren? Landelijk recht op stilte na 22.00 uur bestaat niet, maar een stokoude wet verbiedt wél lawaai op zondag

Loading