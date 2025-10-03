Shutdown VS gaat vrijwel zeker nieuwe week in

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De shutdown van de Amerikaanse overheid gaat zo goed als zeker volgende week door nu Democratische senatoren een wetsvoorstel van de Republikeinse meerderheid hebben verworpen dat een einde moest maken aan de overheidssluiting. De Senaat komt pas maandag weer bijeen.

De Democraten blijven standvastig ondanks de dreigementen van president Donald Trump om duizenden federale werknemers te ontslaan en politieke wraak te nemen. Vrijdag was de vierde keer dat Democraten een tijdelijke maatregel verwierpen om de overheid tot 21 november open te houden. Eerder vrijdag hadden de Republikeinen al een Democratisch alternatief geblokkeerd. Dat voorstel bevatte zo'n 1,5 biljoen dollar aan extra uitgaven, voornamelijk aan gezondheidszorg.

De patstelling tussen de twee partijen vergroot de kans op een langdurige verstoring van overheidsdiensten.