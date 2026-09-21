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Twee nieuwe meldingen bij Persveilig na demonstratie Malieveld

Samenleving
door anp
maandag, 21 september 2026 om 12:27
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DEN HAAG (ANP) - Bij Persveilig zijn twee nieuwe meldingen binnengekomen van journalisten die belaagd zijn tijdens de extreemrechtse demonstratie zaterdag op het Malieveld in Den Haag. Eerder had de organisatie, die zich inzet voor de veiligheid van journalisten, al drie meldingen binnengekregen.
Een van de nieuwe meldingen komt van een fotograaf die zegt dat hij van achteren is geduwd en daardoor op de grond is gevallen. Een ander maakte melding van het feit dat demonstranten de journalist in kwestie filmden. Volgens een woordvoerder van Persveilig zou dit zijn om de beelden, mogelijk met naam en toenaam van de journalist, online te zetten. Dit gebeurt volgens de woordvoerder tegenwoordig steeds vaker.
Van de drie eerdere meldingen die bij Persveilig waren gedaan naar aanleiding van de demonstratie, waren er twee die zeiden fysiek en verbaal bedreigd te zijn door demonstranten. Een van hen is van een bankje afgeduwd, de ander hebben actievoerders bewust laten struikelen. De derde journalist die melding deed, een Spaanse fotograaf, belandde tijdens de politie-inzet in het water.
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