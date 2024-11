Voor het eerst sinds de brand beroemd klokgelui bij Notre-Dame

PARIJS (ANP/AFP) - De klokken van de Notre-Dame in Parijs hebben weer geluid. Na de brand in 2019 zijn ze schoongemaakt en zijn drie nieuwe klokken toegevoegd. Volgende maand wordt de kathedraal heropend. In aanloop worden de klokken getest.

De Notre-Dame telt tien kerkklokken, die allemaal een naam hebben. Twee daarvan hangen in de zuidelijke toren: de 13.000 kilo zware Emmanuel en de nog niet half zo zware, in Nederland gegoten Marie. Deze vrijdag werden voor het eerst sinds de brand de acht kleinere klokken in de noordelijke toren gelijktijdig geluid.

"Dit is een mooie, belangrijke, symbolische stap", zegt Philippe Jost van de organisatie die de restauratie overzag. De komende tijd worden de klokken nog verder afgesteld in aanloop naar de heropening van de Notre-Dame.

Bijzondere gelegenheden

Boven het altaar komen ook nog drie nieuwe klokken te hangen. Een daarvan is de zogenoemde Olympische klok. Die werd tijdens de Spelen in Parijs geluid door kampioenen.

De klok Emmanuel was in 2020 voor het eerst weer te horen om stil te staan bij de brand, precies een jaar eerder. Die luidt alleen bij bijzondere gelegenheden. Klokken in de noordelijke toren klonken iedere dag.