Vooraanstaande politici spreken afschuw uit over dood Kirk

OREM (ANP) - Op sociale media hebben veel prominente politici uit de Verenigde Staten hun afschuw uitgesproken over de moord op de Amerikaanse conservatieve activist Charlie Kirk.

Vicepresident JD Vance schrijft in een bericht op X dat de evenementen waarop Charlie sprak "een van de weinige plekken zijn met een open en eerlijke dialoog tussen links en rechts". Defensieminister Pete Hegseth, door Trump aangemerkt als minister van Oorlog, noemt Kirk op X "een ongelooflijke christen, Amerikaan en mens".

Ook vanuit Democratische hoek reageren Amerikaanse politici geschokt. Voormalig president Joe Biden zei op X: "Er is geen plaats in ons land voor dit soort geweld. Het moet nu stoppen. Jill en ik bidden voor Charlie Kirks familie en dierbaren."

Oud-president Barack Obama schrijft dat "dit soort verachtelijk geweld geen plaats heeft in onze democratie" en de Democratische leider van het Huis van Afgevaardigden Hakeem Jeffries zegt dat "politiek geweld NOOIT acceptabel is".

Ook Europese leiders hebben op X hun afschuw uitgesproken over de moord. Zo schrijft de Britse premier Keir Starmer dat het hartverscheurend is dat een jong gezin een vader en echtgenoot is ontnomen. "We moeten allemaal vrij kunnen debatteren, openlijk en zonder angst - er is geen enkele rechtvaardiging voor politiek geweld", voegt hij daaraan toe.

De Italiaanse minister-president Giorgia Meloni noemt de moord "schokkend" en "een diepe wond voor de democratie en voor hen die in vrijheid geloven".