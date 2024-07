Vooral vrouwen hebben psychische problemen na hartstilstand

AMSTERDAM (ANP) - Vooral vrouwen krijgen na het overleven van een hartstilstand angsten en depressies, blijkt uit onderzoek van Amsterdam UMC. Elk jaar worden in Europa ongeveer 350.000 mensen getroffen door een hartstilstand.

De onderzoekers constateerden een stijging van 50 procent in het aantal recepten voor antidepressiva bij vrouwen in het eerste jaar nadat zij een hartstilstand hadden gekregen. Deze stijging nam vervolgens af, tot ongeveer 20 procent na vijf jaar. Bij mannelijke overlevenden is zo'n stijging niet te vinden. Waardoor het verschil komt, moet nog worden onderzocht. Er is zelfs geen indicatie van te geven.

De onderzoeksgroep bestudeerde de gegevens van 1250 personen met een gemiddelde leeftijd van 53 jaar, die in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand hadden gehad en deze hadden overleefd.

Ze stelden verder vast dat het voor overlevers van een hartstilstand waarschijnlijk lastig is om op de arbeidsmarkt terug te keren. "Uit het onderzoek kwamen significante dalingen in arbeidsparticipatie en dus in inkomen naar voren. Ook wordt er na een hartstilstand vaker een ander lid uit het gezin de hoofdverdiener", aldus een van de wetenschappers.