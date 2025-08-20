Waarom hebben sommige mensen het altijd koud?

Iedereen kent wel iemand die zelfs in hartje zomer met een trui rondloopt of onder een dekentje kruipt. Waar de één het bij 18 graden prima uithoudt, bibbert de ander al bij het idee. Maar hoe komt het dat sommige mensen het altijd koud hebben?

Stofwisseling

Een belangrijke factor is de snelheid van je stofwisseling. Mensen met een trage stofwisseling verbranden minder energie en produceren dus minder warmte. Dat kan ervoor zorgen dat ze sneller rillen of koude handen en voeten hebben.

Mannen en vrouwen

Vrouwen klagen vaker over kou dan mannen . Dat heeft deels te maken met hormonen, zoals oestrogeen, die invloed hebben op de doorbloeding. Bij vrouwen gaat het bloed sneller naar de kern van het lichaam om vitale organen warm te houden, waardoor handen en voeten kouder aanvoelen.

Bloedcirculatie en gezondheid

Wie vaak last heeft van koude vingers of tenen, kan ook een minder goede doorbloeding hebben. Roken, stress of bepaalde aandoeningen zoals een te traag werkende schildklier versterken dat effect. Daarnaast kan bloedarmoede bijdragen: bij een tekort aan rode bloedcellen komt er minder zuurstof en warmte in de weefsels terecht.

Leefstijl en gewoontes

Niet alleen lichamelijke factoren spelen mee. Slankere mensen hebben minder isolerend vet en ervaren kou daarom sneller. Ook slaaptekort, weinig eten of te weinig beweging kunnen zorgen dat je interne kachel op een laag pitje staat.

5 tips om het minder koud te hebben

Beweeg regelmatig – spieren produceren warmte

Eet voldoende – vooral warme maaltijden helpen je interne thermostaat

Kleed je in laagjes – zo houd je warmte beter vast

Vermijd stress en roken – beide verslechteren je doorbloeding

Zorg voor goede slaap – herstel is belangrijk voor een gezonde stofwisseling