Voormalig president Zuid-Korea biedt excuses aan

SEOUL (ANP/AFP) - De voormalige president van Zuid-Korea, Yoon Suk-yeol, heeft zijn excuses aangeboden voor de "moeilijkheden" die zijn veroorzaakt door het uitroepen van de militaire noodtoestand in 2024.

"Ik bied mijn oprechte excuses aan het volk aan voor de frustratie en ontberingen die ik hen heb bezorgd", zei Yoon in een verklaring die zijn advocaat verspreidde. Hij voegde eraan toe dat hij handelde uit "vastberadenheid om het land te redden."

Donderdag werd Yoon veroordeeld tot levenslang wegens zijn afkondiging van de noodtoestand, die Zuid-Korea in een diepe politieke crisis stortte.