ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wanneer series kijken een teken van eenzaamheid wordt

psychologie
door Dirk Kruin
maandag, 26 januari 2026 om 6:22
197739238_m
We kennen het allemaal: je start met één aflevering van je favoriete serie en plots is het drie uur later. Gezellig bingewatchen lijkt onschuldig, maar onderzoeker Xiaofan Yue toont aan dat het een teken kan zijn van diepe eenzaamheid.​
Kernbevindingen
Yue's studie onder 551 regelmatige bingewatchers identificeert zes verslavingsignalen: controleverlies, obsessieve gedachten, toenemende behoefte, irritatie bij afwezigheid, terugval na minderen en negatieve gevolgen voor werk of relaties. Van de deelnemers voldeed 61 procent hieraan, maar dit geldt alleen voor zware kijkers – niet de algemene bevolking. Belangrijker: verslaafde kijkers bleken significant eenzamer dan niet-problematische bingewatchers, die puur ontspannen.​
Kip of Ei?
Oorzaak en gevolg blijven onduidelijk door het cross-sectionele ontwerp. Eenzaamheid kan bingewatchen aanwakkeren als copingmechanisme, of excessief kijken sociale contacten juist verdringen. Vergelijkbaar met alcohol: drinken voor plezier is oké, maar om stress te verdoven riskant.​
Praktische Implicaties
Escapisme is normaal bij stress, maar problematisch als motivatie eenzaamheid of somberheid betreft. Yue plant vervolgonderzoek naar TikTok-achtige platforms met hun algoritmische feeds. Tip: check je kijkpatroon en zoek echte connecties als series je leven domineren.​

Lees ook

Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) vindt dochter te jong om Grey's Anatomy te kijkenEllen Pompeo (Dr. Meredith Grey) vindt dochter te jong om Grey's Anatomy te kijken
Oud-drugsbaron Van Wesenbeeck klaagt Netflix aan voor UndercoverOud-drugsbaron Van Wesenbeeck klaagt Netflix aan voor Undercover
Onzichtbare abonnementen kosten je een vermogenOnzichtbare abonnementen kosten je een vermogen
Feest, crypto, auto's en horloges: Netflix-regisseur gearresteerd vanwege verduistering 11 miljoenFeest, crypto, auto's en horloges: Netflix-regisseur gearresteerd vanwege verduistering 11 miljoen
Monsters-maker had nooit verwacht dat serie zoveel zou losmakenMonsters-maker had nooit verwacht dat serie zoveel zou losmaken
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 472559385

Gouden tip van ex-fietsendief: zo voorkom je diefstal van je stalen ros

3FDJRM5TOJOWJDPL5RC3NCU5IA

Als Poetin wint: een angstaanjagend maar reëel scenario voor Europa

ANP-548577270 (1)

Primeur van Trump-krant: president krabbelt terug over moordende ICE-gangs

G-oIyDqboAAPHck

Greg Bovino ziet eruit als een nazi. Maar maakt dat hem er één?

268345965_m

De onzichtbare boosdoener achter hersenmist

29480525-4f98-4f5b-bb47-916e761a545c-1020x612

Vergeet lichaamstaal: dit zijn de echte signalen dat iemand niet de waarheid spreekt

Loading