Voorrang voor Oekraïne laat andere landen op Patriots wachten

BERN (ANP) - De voorrang die Oekraïne nu krijgt bij de aanschaf van Amerikaanse Patriot-luchtverdedigingssystemen vraagt meer geduld van andere gegadigden. Zo heeft Zwitserland te horen gekregen dat zijn bestelling vertraging oploopt.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde maandag aan dat de Verenigde Staten toch meer Patriots en andere wapens aan Oekraïne willen leveren - zij het op kosten van Europa. De afgelopen maanden leunde Oekraïne op wat Trumps voorganger Joe Biden had beloofd en op Europese steun. Orders voor Oekraïne krijgen voorrang in de lange wachtrij voor sommige wapens, legde Trumps ambassadeur bij de NAVO later uit.

Zwitserland zou volgend jaar de eerste van vijf bestelde Patriot-systemen krijgen. Maar het Pentagon heeft laten weten dat het land daarop langer zal moeten wachten, meldt het Zwitserse ministerie van Defensie. Hoe lang is nog onduidelijk.