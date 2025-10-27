Voorstanders spreidingswet winnen terrein in peilingen

DEN HAAG (ANP) - De partijen die de spreidingswet willen behouden, hebben samen een meerderheid in de peilingen. Daarom is het de vraag of de wet na de verkiezingen woensdag inderdaad wordt ingetrokken, zoals het huidige demissionaire kabinet-Schoof van plan is. In de huidige Tweede Kamer zijn de tegenstanders nog in de meerderheid.

De voorstanders hebben in de huidige Tweede Kamer samen 55 zetels, maar staan op 82 virtuele zetels in de laatste Peilingwijzer, waarin een gemiddelde wordt getrokken van meerdere peilingen.

De PVV is fervent tegenstander van de wet die bedoeld is om asielzoekers te verspreiden over het land en staat nog steeds bovenaan de peilingen. Daarna volgen drie partijen die de spreidingswet willen behouden, namelijk GroenLinks-PvdA (24 zetels), D66 (21 zetels) en het CDA (20 zetels).

Door foutmarges kan de werkelijke steun voor een partij enkele zetels afwijken. En hoewel peilingen een trend weergeven, zijn ze geen exacte voorspeller van de verkiezingsuitslag.