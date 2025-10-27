Red Bull stelt besluit over tweede rijder uit tot einde seizoen

MEXICO-STAD (ANP) - Het Formule 1-team van Red Bull neemt pas aan het einde van het seizoen een besluit over wie in 2026 de tweede rijder is naast Max Verstappen. Topadviseur Helmut Marko en teambaas Laurent Mekies zeiden na de Grote Prijs van Mexico dat het team geen haast heeft en rond de laatste race in Abu Dhabi de definitieve keuze maakt. "We hebben het besluit uitgesteld, omdat we ons volledig willen richten op het kampioenschap", zei Marko tegen platform motorsport.com.

Mekies viel Marko bij. "We willen wat meer de tijd nemen voordat we een definitief besluit nemen. Er is geen haast. Op dit moment zien we dat Yuki Tsunoda stappen maakt en dat ook de andere gegadigden voor het tweede stoeltje progressie tonen."

Tsunoda heeft concurrentie van Isack Hadjar en Liam Lawson, de twee rijders van Red Bulls zusterteam Racing Bulls. Maar ook de Brits-Zweedse coureur Arvid Lindblad is in beeld. De Formule 2-rijder maakte vrijdag in Mexico indruk tijdens de eerste vrije training in de auto van Verstappen.