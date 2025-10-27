ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Red Bull stelt besluit over tweede rijder uit tot einde seizoen

Sport
door anp
maandag, 27 oktober 2025 om 13:03
anp271025118 1
MEXICO-STAD (ANP) - Het Formule 1-team van Red Bull neemt pas aan het einde van het seizoen een besluit over wie in 2026 de tweede rijder is naast Max Verstappen. Topadviseur Helmut Marko en teambaas Laurent Mekies zeiden na de Grote Prijs van Mexico dat het team geen haast heeft en rond de laatste race in Abu Dhabi de definitieve keuze maakt. "We hebben het besluit uitgesteld, omdat we ons volledig willen richten op het kampioenschap", zei Marko tegen platform motorsport.com.
Mekies viel Marko bij. "We willen wat meer de tijd nemen voordat we een definitief besluit nemen. Er is geen haast. Op dit moment zien we dat Yuki Tsunoda stappen maakt en dat ook de andere gegadigden voor het tweede stoeltje progressie tonen."
Tsunoda heeft concurrentie van Isack Hadjar en Liam Lawson, de twee rijders van Red Bulls zusterteam Racing Bulls. Maar ook de Brits-Zweedse coureur Arvid Lindblad is in beeld. De Formule 2-rijder maakte vrijdag in Mexico indruk tijdens de eerste vrije training in de auto van Verstappen.
loading

POPULAIR NIEUWS

b730ef61 677f 46a8 bc20 1d98ed1d1b8a

Hoe vaders hun dochters vormen

ANP-540338476

Poetin vreest nieuwe staatsgreep nu Rusland eindelijk begint te bezwijken

9dba0eb9 1417 40bf b44e db60a0a1da5d

Slaap je beter als je bananen eet?

gandr-collage (23)

Twee PVV-Kamerleden vallen met nepbeelden anoniem Timmermans aan

shutterstock_2671810981

Slaaptekort zorgt ervoor dat je hersenen dingen onthouden die nooit gebeurd zijn

shutterstock_1653641029

Handen onthullen vroege signalen van leverproblemen – waar moet je op letten?

Loading