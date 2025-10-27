ECONOMIE
VN bezorgd over situatie in Soedanese stad el-Fasher

Samenleving
door anp
maandag, 27 oktober 2025 om 12:31
EL-FASHER (ANP/AFP) - De VN waarschuwen voor de situatie van burgers in de Soedanese stad el-Fasher. De gewapende groepering Rapid Support Forces (RSF) zegt die stad te hebben ingenomen. Volgens secretaris-generaal van de VN António Guterres is het een "verschrikkelijke escalatie" van het conflict.
Hoewel het Soedanese leger nog altijd het grootste deel van het land in handen heeft, is de regio Darfur bijna volledig ingenomen door de RSF. El-Fasher was tot voor kort de uitzondering.
In de stad, die is afgesloten van het internet, zouden zo'n 260.000 burgers vastzitten, waarvan de helft kinderen. Zij zouden te maken krijgen met honger, seksueel geweld en gedwongen rekrutering. Ook waarschuwden de VN eerder voor mogelijke massamoorden op niet-Arabische gemeenschappen.
In Soedan woedt sinds 2023 een burgeroorlog. Naast het Soedanese leger en de RSF zouden daarbij ook verschillende buitenlandse partijen betrokken zijn, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte.
