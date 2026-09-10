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Voorzitter coronacommissie denkt onderzoeksvraag te beantwoorden

Samenleving
door anp
donderdag, 10 september 2026 om 14:09
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DEN HAAG (ANP) - De parlementaire enquêtecommissie corona kan de onderzoeksvraag van de Tweede Kamer beantwoorden, denkt commissievoorzitter Daan de Kort (VVD). Hij zei na het laatste van de 51 verhoren dat er genoeg informatie is verzameld.
De opdrachten voor de commissie waren om helder te maken wat het kabinet deed en waarom, het functioneren van de Tweede Kamer te beoordelen en wat er geleerd moet worden voor de volgende pandemie of crisis.
Voorafgaand aan de openbare verhoren zijn al ongeveer 1 miljoen documenten doorgenomen en meerdere mensen besloten verhoord. Met alle informatie die de commissie nu heeft, wordt de komende maanden een rapport geschreven. Dat moet in het eerste kwartaal van 2027 worden gepresenteerd, zei De Kort.
Het VVD-Kamerlid kon nog niet vooruitlopen op eventuele antwoorden en conclusies. "Dan zult u moeten wachten op het rapport", herhaalde hij meerdere keren op vragen van journalisten.
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