Voorzitter Europese Raad dringt bij Israël en Iran aan op kalmte

BRUSSEL (ANP) - Voorzitter van de Europese Raad Charles Michel heeft zowel Iran als Israël gevraagd om zich te beheersen en verdere escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten te voorkomen, meldt een bron bij de Europese Unie. Michel vindt dat de regio "op de rand van een veel bredere oorlog" staat, en dat de twee leiders alles in het werk moeten stellen om dat te voorkomen.

Michel heeft zondag gebeld met de Iraanse president Masoud Pezeshkian en zijn "sterke zorgen van de EU over de steun van Iran" aan onder meer Hamas, Hezbollah en de Houthi's uitgesproken, aldus de EU-functionaris. Hij vroeg Iran de poging van de VS, Egypte en Qatar om over een bestand te spreken te steunen.

Volgens Iraanse staatsmedia heeft Pezeshkian in datzelfde gesprek gezegd dat de president vindt dat "de VS en sommige andere Westerse landen" Israël hebben aangemoedigd om "terreur en misdaden" in Gaza te plegen. Ook Iran wil "vrede en veiligheid voor alle landen over de hele wereld", maar daarvoor zou juist Israël een bedreiging zijn, zo vindt de president volgens IRNA.

Raadsvoorzitter Michel heeft dinsdag in een telefoongesprek met de Israëlische minister-president Benjamin Netanyahu gesproken over zijn eerdere discussie met Pezeshkian. Hij heeft daarbij "de noodzaak om de situatie te de-escaleren en een bredere oorlog in de regio te voorkomen" benadrukt, aldus de EU-bron.