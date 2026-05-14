Voorzitter Filipijnse senaat: door ICC gezochte senator is weg

door anp
donderdag, 14 mei 2026 om 10:49
MANILLA (ANP/RTR) - De voorzitter van de Filipijnse senaat stelt dat Ronald Dela Rosa het gebouw heeft verlaten, nadat de senator zich er meerdere dagen had verscholen. Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag heeft een arrestatiebevel tegen Dela Rosa uitgevaardigd vanwege de dodelijke oorlog tegen drugs. Hij wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid.
Voorzitter Alan Peter Cayetano meldt donderdag dat de senator niet is gevonden na een doorzoeking van het pand. Verschillende bronnen zeiden eerder al dat Dela Rosa was vertrokken. De ex-politiechef verscheen maandag voor het eerst in maanden weer in het openbaar voor een beslissende stem in de benoeming van Cayetano tot senaatsvoorzitter. Hij bleef vervolgens in het pand.
Er werd woensdag voor de senaat geschoten. Het is niet duidelijk wie hierachter zat en waarom. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het incident vond plaats nadat Dela Rosa verklaarde dat zijn arrestatie aanstaande was en zijn aanhangers opriep om hulp.
