Tennisser Darderi na nachtpartij naar halve finale in Rome

ROME (ANP/RTR) - Tennisser Luciano Darderi heeft zich bij het masterstoernooi van Rome voor de halve finale geplaatst. De Italiaan rekende in een partij die tot diep na middernacht duurde af met de Spaanse tiener Rafael Jodar: 7-6 (5) 5-7 6-0.

Darderi zette daarmee zijn goede vorm voort. In de vorige ronde was de publiekslieveling te sterk voor de als tweede geplaatste Duitser Alexander Zverev.

De wedstrijd werd in de eerste set even onderbroken nadat rook van vuurwerk in het nabijgelegen Stadio Olimpico, waar de Italiaanse bekerfinale tussen Internazionale en Lazio werd gespeeld, over het tennisstadion dreef.

In de halve finale neemt de 24-jarige Darderi het op tegen Casper Ruud. De Noor versloeg de Rus Karen Khachanov met 6-1 1-6 6-2.