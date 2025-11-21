ECONOMIE
Voorzitter klimaatplatform: nieuw kabinet moet 'gretig' zijn

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 november 2025 om 12:03
anp211125143 1
DEN HAAG (ANP) - Nederland is gebaat bij een "gretig" kabinet dat voortvarend aan de slag wil met klimaatbeleid. Met die boodschap is voorzitter Kees Vendrik van het Nationaal Klimaat Platform aangeschoven bij informateur Sybrand Buma en de onderhandelaars over een nieuw kabinet namens D66 en CDA.
Kenmerken van zo'n gretig kabinet zijn volgens Vendrik "een goed regeerakkoord, stevige ambitie, en goede mensen die aan de slag willen". Hij heeft er vertrouwen in dat D66 en CDA daarvoor kunnen en willen zorgen. Beide partijen ondertekenden in september een stembusakkoord waarin zij beloofden zich sterk te maken voor onder meer een schonere energievoorziening.
"Het is een kans om baas te worden over onze eigen energievoorziening", zei Vendrik. Dat versterkt meteen ook de concurrentiepositie van Nederland en Europa. Ook is het volgens Vendrik "een kans voor rust in de portemonnee", een verwijzing naar de campagneslogan van de VVD, die de afgelopen jaren deel uitmaakte van een coalitie die het klimaatbeleid eerder heeft afgezwakt dan versterkt.
