Zelensky belt Europese bondgenoten over vredesplan

Samenleving
door anp
vrijdag, 21 november 2025 om 12:21
KYIV (ANP/AFP/RTR/BLOOMBERG) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky spreekt vrijdag Europese bondgenoten over het nieuwe Amerikaanse vredesplan, melden verschillende bronnen. Het telefoongesprek wordt gevoerd met de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Britse premier Keir Starmer.
Het gesprek vindt naar verluidt aan het begin van de middag plaats. Het 28-puntenplan moet, als het aan de Verenigde Staten ligt, een einde maken aan de oorlog in Oekraïne. Delen ervan gelden als zeer controversieel, omdat het plan gevoelige concessies voor Kyiv bevat. Zo moet Oekraïne volgens het plan, dat is uitgelekt, grondgebied in het oosten afstaan aan Rusland en afstand doen van zijn wens om toe te treden tot de NAVO.
