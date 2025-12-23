Vorige week meer dan 18.000 kilo vuurwerk onderschept

DEN HAAG (ANP) - Rechercheurs hebben vorige week meer dan 18.000 kilo vuurwerk in beslag genomen. Dat is de grootste hoeveelheid van deze eindejaarsperiode en meer dan in de drie voorgaande weken bij elkaar.

De Vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie meldt niet waar het vuurwerk is gevonden. De politie meldde maandag dat afgelopen week 4000 kilo is aangetroffen in verschillende busjes in een bedrijfspand in Zoetermeer. Op een bedrijventerrein in Haarlem lag bijna 1100 kilo vuurwerk in een gebouw. Ook werd bijna 500 kilo professioneel vuurwerk, waaronder mortieren, gevonden in Roelofarendsveen. Bij controles aan de grens bij Tilburg werd zaterdag ongeveer 150 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen.

Sinds het begin van het jaar is bijna 105.000 kilo vuurwerk in beslag genomen. Vorig jaar ging het om ruim 107.000 kilo. Die hoeveelheid kan in de laatste anderhalve week van 2025 nog worden overschreden.