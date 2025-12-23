ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Onzeker of achtergebleven koffers op Schiphol voor kerst aankomen

Economie
door anp
dinsdag, 23 december 2025 om 13:12
anp231225106 1
SCHIPHOL (ANP) - Het is nog onzeker of reizigers die vrijdag door een storing op Schiphol zonder koffer vertrokken, hun bagage voor kerst zullen ontvangen. Volgens een woordvoerder van de luchthaven zijn er nog "enkele dagen" nodig om alle koffers na te sturen.
Schiphol kampte vrijdag met een technische storing in het bagagesysteem in vertrekhal 2. Daardoor bleven naar schatting van de luchthaven 20.000 koffers achter. Schiphol ging er vrijdag ook al van uit dat het enkele dagen zou duren om alle koffers na te sturen. De woordvoerder weet niet hoeveel koffers inmiddels zijn terugbezorgd. "We werken samen met luchtvaartmaatschappijen hard om alles zo snel mogelijk na te sturen."
De bagage uit vertrekhal 2 moest vrijdag tijdens de storing handmatig worden ingevoerd. Daardoor kon niet alle bagage mee. Pas aan het einde van de middag meldde Schiphol dat de storing was opgelost. De precieze oorzaak bleef onduidelijk. Ook reizigers van KLM en Transavia ondervonden hinder door de storing.
loading

POPULAIR NIEUWS

1920x1080_cmsv2_12af317f-8730-598d-92a9-a8e89ee68cab-9574771

Waar in Europa levert je pensioen de meeste koopkracht op?

AA1SMBl8

Bestaat het 'oudste-dochtersyndroom' echt?

ANP-537923419

Een bekende vitamine kan je longen beschermen tegen luchtvervuiling

generated-image

Tien dingen waar vrouwen zich het meest aan ergeren in een relatie

anp 425409150 1

Zoveel geven mensen in verschillende landen uit aan kerst: Nederlanders bevestigen imago

Image

Thuisbatterij in opkomst: Nederlandse huishoudens zoeken naar manieren om energiegebruik te stabiliseren

Loading