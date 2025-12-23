Onzeker of achtergebleven koffers op Schiphol voor kerst aankomen

SCHIPHOL (ANP) - Het is nog onzeker of reizigers die vrijdag door een storing op Schiphol zonder koffer vertrokken, hun bagage voor kerst zullen ontvangen. Volgens een woordvoerder van de luchthaven zijn er nog "enkele dagen" nodig om alle koffers na te sturen.

Schiphol kampte vrijdag met een technische storing in het bagagesysteem in vertrekhal 2. Daardoor bleven naar schatting van de luchthaven 20.000 koffers achter. Schiphol ging er vrijdag ook al van uit dat het enkele dagen zou duren om alle koffers na te sturen. De woordvoerder weet niet hoeveel koffers inmiddels zijn terugbezorgd. "We werken samen met luchtvaartmaatschappijen hard om alles zo snel mogelijk na te sturen."

De bagage uit vertrekhal 2 moest vrijdag tijdens de storing handmatig worden ingevoerd. Daardoor kon niet alle bagage mee. Pas aan het einde van de middag meldde Schiphol dat de storing was opgelost. De precieze oorzaak bleef onduidelijk. Ook reizigers van KLM en Transavia ondervonden hinder door de storing.