Vredesbesprekingen Afghanistan en Pakistan opnieuw mislukt

ISTANBUL (ANP/AFP) - De vredesonderhandelingen tussen Pakistan en Afghanistan zijn opnieuw op niets uitgelopen. Dat meldt de Afghaanse regering, die Islamabad een "onverantwoorde en niet-meewerkende houding" verwijt.

Volgens Afghanistan probeerde Pakistan tijdens de besprekingen alle verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid op de Afghaanse overheid af te schuiven, "zonder bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid van Afghanistan of voor zijn eigen veiligheid". Pakistan heeft daar nog niet op gereageerd.

Vorige maand vielen er veel doden bij gevechten in het grensgebied van de landen. Op 19 oktober kwam het tot een staakt-het-vuren en daarna begonnen gesprekken over een duurzame vrede. Die liepen al eens eerder vast, maar werden eind vorige week op aandringen van bemiddelaars Turkije en Qatar hervat.