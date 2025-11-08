De comeback van vergeten technologie: waarom faxen in Japan weer hip zijn

In de jaren tachtig van de vorige eeuw was hij er ineens: de fax . Een wondermachine. Een tekst of document die het ene moment bij jou was, was binnen twee minuten waar ook ter wereld.

Het was mooi tot de computer kwam en het sneller kon. De fax stierf uit.

Maar niet overal. De comeback van de fax in Japan is het gevolg van een unieke mix van traditie, beveiliging en technologische conservatisme in zowel overheid als bedrijfsleven.​ Hoe meer computerfraude, des te verleidelijker de fax weer wordt.

Waarom faxen weer hip zijn

Japan behoort tot de weinige landen waar faxen nog steeds breed worden gebruikt, zelfs na recente pogingen van de overheid om de technologie te verbannen uit kantoren. I n 2021 probeerde digitaliseringsminister Taro Kono faxmachines te vervangen door email, maar meer dan 400 ministeries en agentschappen dienden formele bezwaren in. Faxen worden beschouwd als betrouwbaarder en veiliger voor het versturen van gevoelige documenten dan digitale alternatieven.

Sociaal-culturele factoren

Er is een sterke culturele waarde toegekend aan officiële, fysieke documenten. Het gebruik van de “hanko”-stempel is diep geworteld in de Japanse zakelijke traditie en vereist dat contracten fysiek worden gestempeld en vaak gefaxt. Deze nood aan tastbare, formele documentatie houdt de fax springlevend, zeker in bureaucratische en gereguleerde sectoren.​

Veiligheid en wet- en regelgeving

Veel bedrijven en overheidsinstellingen vrezen digitale fraude en data-inbreuken, vooral nu Japan een snel vergrijzende bevolking heeft met beperkte digitale vaardigheden. De fax wordt gezien als uiterst veilig voor het versturen van vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld binnen de gezondheidszorg en juridische sector. Vooral als het om kritieke communicatie, rampenbestrijding of rechtszaken gaat, is de fax nog steeds een geaccepteerd en veelgebruikt medium.​

Hybridisering en innovatie

De vraag naar online faxservices en hybride oplossingen groeit: Japanse bedrijven zoeken naar manieren om faxen te integreren in digitale workflows, bijvoorbeeld via cloudoplossingen en AI-gebaseerde software. Dit stimuleert een moderne “fax comeback” waarbij het analoge en digitale samenkomen in een mix van veiligheid, compliance en workflow-integratie.​

Markttrends

De Japanse faxmarkt is in 2025 zelfs gegroeid: de omzet van faxdiensten steeg, door de combinatie van strikte regelgeving, digitale angst en de behoefte aan : de omzet van faxdiensten steeg, door de combinatie van strikte regelgeving, digitale angst en de behoefte aan betrouwbare documentoverdracht. Ook ransomware-aanvallen hebben recent gezorgd voor een tijdelijke opleving van de fax, omdat bedrijven terugvallen op oude, niet-gehackte technologie voor hun communicatie.​

Japan toont hiermee aan dat de comeback van vergeten technologie geen nostalgie is, maar voortkomt uit een doordachte voorkeur voor zekerheid, traditie en compliance — in een maatschappij waar technologie niet alleen snel, maar ook veilig en tastbaar moet zijn.

Japan staat niet alleen

Japan: Faxgebruik is er zeer hoog, ondanks de technologische moderniteit van het land. Het bedrijfsmatig en overheidsmatig faxen is nog heel gebruikelijk, mede door cultuur, veiligheid en wettelijke redenen. De Japanse overheid heeft plannen om faxmachines te schrappen afgeblazen vanwege het grote verzet.​

Duitsland: Ongeveer 75-80% van de bedrijven faxen nog regelmatig, vooral vanwege communicatie met de overheid en om een betrouwbare papieren bewijsvoering te houden. Dit komt ook door de vertrouwde routines en veiligheidsoverwegingen. Vooral in de zorg en juridische sector blijft faxen relevant.​

Verenigd Koninkrijk: Faxen wordt nog steeds in de gezondheidszorg gebruikt vanwege het belang van betrouwbare en veilige communicatie. Hoewel er initiatieven zijn om het af te schaffen, blijft het systeem vaak gehandhaafd vanwege de bestaande procedures.​

Verenigde Staten: Diverse sectoren gebruiken fax nog, vooral vanwege compliance-wetgeving zoals HIPAA in de medische sector. Cloud fax-oplossingen zijn daar ook in opkomst.​

Daarnaast zijn faxmachines in gebruik in landen zoals Zuid-Korea (zelfs voor dreigementen per fax), Griekenland (voor defensiedocumenten) en sommige andere landen met vergelijkbare redenen, vooral betrouwbaarheid en juridische erkenning van faxen.