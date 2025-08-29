ECONOMIE
Vrijdag is afscheid genomen van omgebrachte Lisa uit Abcoude

Samenleving
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 17:19
bijgewerkt om vrijdag, 29 augustus 2025 om 18:05
ABCOUDE (ANP) - Familie en vrienden hebben vrijdag afscheid genomen van de 17-jarige Lisa uit Abcoude, meldt Namens de Familie in een verklaring. Lisa werd vorige week met geweld om het leven gebracht in Duivendrecht.
"Met liefde hebben wij vandaag afscheid genomen van Lisa, omringd door onze dierbaren. We hebben ons de afgelopen tijd gedragen gevoeld door de vele warme woorden en gebaren van steun. Wij hopen de ruimte en privacy te krijgen om in alle rust verder te kunnen rouwen om het verlies van Lisa", zo melden de ouders van Lisa in de verklaring.
Vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag werd Lisa gedood toen ze met haar fiets onderweg was van het centrum van Amsterdam naar Abcoude, haar woonplaats. De donderdag erop werd een 22-jarige man aangehouden in de zaak.
Veel mensen waren geraakt door de dood van Lisa. Een crowdfundingactie voor de veiligheid van vrouwen leverde meer dan een half miljoen euro op, veel gebouwen in grote steden werden verlicht met oranje boodschappen. En tijdens de voetbalwedstrijd Ajax - Heracles Almelo werd met applaus steun betuigd aan de nabestaanden van Lisa.
