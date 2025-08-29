ECONOMIE
VS blokkeren bezoek Palestijnen aan jaarvergadering VN

Samenleving
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 17:18
anp290825183 1
WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten laten geen Palestijnse functionarissen toe voor de jaarvergadering van de Verenigde Naties komende maand. Daardoor kunnen de Palestijnse president en andere ministers en diplomaten daar hoogstwaarschijnlijk geen toespraken houden en overleggen.
Het conflict tussen Israël en de Palestijnen zal naar verwachting juist een grote rol spelen op de Algemene Vergadering van de VN op het hoofdkwartier in New York. Het ongeduld over de voortslepende oorlog in Gaza groeit. Meerdere landen willen de Palestijnse staat erkennen uit angst dat een tweestatenoplossing uit zicht verdwijnt, tot ergernis van Israël en zijn grote beschermheer de VS.
De VS trokken vorige maand ook al een aantal visa in, maar dat lijkt nu ook te gaan gelden voor de andere leden van de Palestijnse Autoriteit en de Palestijnse beweging die het bestuursorgaan in handen heeft. Voor de vaste Palestijnse delegatie bij de VN wordt een uitzondering gemaakt.
