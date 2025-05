Vrijdag politiek besluit over 'agressietribunaal' tegen Rusland

WARSCHAU (ANP) - In het Oekraïense Lviv wordt vrijdag de definitieve politieke goedkeuring gegeven aan een speciaal 'agressietribunaal' voor de hoofdverantwoordelijken van de Russische invasie in Oekraïne, kondigde EU-buitenlandchef Kaja Kallas donderdag aan. "Er zal geen straffeloosheid zijn, er zal verantwoording worden afgelegd voor de gepleegde misdaden, ook aan degenen die deze oorlog echt zijn begonnen", zei ze na afloop van de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken in Warschau.

Nederland wil graag gastheer van dat tribunaal zijn. Een besluit over de locatie wordt vrijdag naar verwachting niet genomen.

Oekraïne en een groot aantal EU-ministers van Buitenlandse Zaken zetten vrijdag in Lviv hun handtekening onder de oprichting van dat tribunaal. Dat wordt alom als een belangrijke, welhaast historische stap gezien.

De ondertekening valt op de dag dat in Moskou de overwinningsparade plaatsvindt, waarmee Rusland de overwinning op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog viert.