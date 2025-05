Nissan lijdt miljardenverlies en sluit fabrieken

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - De Japanse autofabrikant Nissan heeft in het afgelopen boekjaar een miljardenverlies geleden. Het noodlijdende bedrijf gaf ook geen winstverwachting af voor het nieuwe jaar vanwege de aanhoudende problemen en de onzekerheid rond het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Nissan bevestigde daarnaast dat het bedrijf het aantal fabrieken terugbrengt van zeventien naar tien en 20.000 banen schrapt.

Nissan kampt met toegenomen concurrentie uit China en een verouderd aanbod van auto's. De financiële problemen van het concern werden vorig jaar duidelijk toen het besloot om 9000 banen te schrappen om kosten te besparen. Japanse media schreven maandag al dat Nissan nu wereldwijd nog eens 11.000 extra banen gaat schrappen, waarmee het totaal uitkomt op 20.000 oftewel 15 procent van het personeelsbestand.

Nissan waarschuwde vorige maand al voor een nettoverlies in het boekjaar dat in maart eindigde van tot 750 miljard yen, omgerekend ruim 4,5 miljard euro. Dinsdag meldde Nissan een nettoverlies van 671 miljard yen (ongeveer 4,1 miljard euro). Het grootste nettoverlies ooit van het bedrijf bedroeg 684 miljard yen tijdens de Aziatische financiële crisis in 1999-2000. Dat verlies leidde destijds tot de moeizame samenwerking met de Franse autofabrikant Renault.

Om te kunnen blijven concurreren met snelgroeiende Chinese fabrikanten van elektrische auto's en Tesla onderzocht Nissan een fusie met concurrent Honda, maar die onderhandelingen liepen eerder dit jaar op niets uit. Het leidde tot het vertrek van Makoto Uchida als topman van Nissan. Hij waarschuwde dat het voor Nissan moeilijk wordt om te overleven zonder samenwerking met een ander groot bedrijf.